Parkinsonla 10 yıl mücadele etti! Beyin pili umut oldu

Ankara'da EGO otobüs hatlarında 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan, evli ve üç çocuk babası Ünver'e, ellerinde ve kollarında titreme sonucu yapılan değerlendirmelerde parkinson tanısı kondu.

Zamanla kasılmaları artan, konuşmakta güçlük çeken, yürümekte dahi zorlanan Ünver, ilaç tedavisinden yeterli yanıt alamadı. Yaklaşık 10 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ünver, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan "beyin pili" ameliyatı sonrasında hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

Yaşadıklarını anlatan Bülent Ünver, "Ameliyat öncesinde bu kadar bile konuşamıyordum. Şu anda çok mutluyum. Ameliyattan sonra çok değiştim, eski halimden eser kalmadı" dedi.

Ünver, yaşadığı sağlık sorunları sırasında kendisine en büyük desteğin ailesinden geldiğini ifade ederek, "Aileme teşekkür ediyorum. Bu hastalıkta ailenin çok önemi var. Konuşmakta zorlanıyordum. Yolda kasılmaya başlıyordum, kollarım birbirine giriyordu. Şu anda çok mutluyum. Pil kapalı olduğu halde çok iyiyim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"AMELİYATHANEDE HASTA UYANIKKEN ELEKTORTLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuncer Taşcıoğlu da medikal tedaviden yanıt alınamaması ve hastalığın ilerlemesi üzerine cerrahi ihtiyacının doğduğunu söyledi.