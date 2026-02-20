Canlı
        Parkinsonla 10 yıl mücadele etti! Beyin pili umut oldu

        Ankara'da yaşayan parkinson hastası 61 yaşındaki Bülent Ünver, "beyin pili" ameliyatı sonrasında konuşma ve hareket kabiliyetini yeniden kazandı

        Giriş: 20.02.2026 - 09:23 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:23
        Parkinsonla 10 yıl mücadele etti! Beyin pili umut oldu
        Ankara'da EGO otobüs hatlarında 25 yıl şoför olarak çalıştıktan sonra emekli olan, evli ve üç çocuk babası Ünver'e, ellerinde ve kollarında titreme sonucu yapılan değerlendirmelerde parkinson tanısı kondu.

        Zamanla kasılmaları artan, konuşmakta güçlük çeken, yürümekte dahi zorlanan Ünver, ilaç tedavisinden yeterli yanıt alamadı. Yaklaşık 10 yıl boyunca hastalıkla mücadele eden Ünver, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan "beyin pili" ameliyatı sonrasında hareket kabiliyetini yeniden kazandı.

        Yaşadıklarını anlatan Bülent Ünver, "Ameliyat öncesinde bu kadar bile konuşamıyordum. Şu anda çok mutluyum. Ameliyattan sonra çok değiştim, eski halimden eser kalmadı" dedi.

        Ünver, yaşadığı sağlık sorunları sırasında kendisine en büyük desteğin ailesinden geldiğini ifade ederek, "Aileme teşekkür ediyorum. Bu hastalıkta ailenin çok önemi var. Konuşmakta zorlanıyordum. Yolda kasılmaya başlıyordum, kollarım birbirine giriyordu. Şu anda çok mutluyum. Pil kapalı olduğu halde çok iyiyim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        "AMELİYATHANEDE HASTA UYANIKKEN ELEKTORTLARINI DEĞERLENDİRDİK"

        Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tuncer Taşcıoğlu da medikal tedaviden yanıt alınamaması ve hastalığın ilerlemesi üzerine cerrahi ihtiyacının doğduğunu söyledi.

        Psikiyatri, nöroloji ve beyin cerrahisinden hekimlerin aralarında bulunduğu konseyde, hastanın cerrahiye uygunluğunun değerlendirildiğini ifade eden Taşcıoğlu, "Hastamızın beyin piline ve bize olan güveni neticesinde cerrahi planlamamızı yaptık" açıklamasında bulundu.

        Taşcıoğlu, "Ameliyathanede hastamız uyanıkken muayeneleri tekrar ederek deneme elektrotlarıyla etkinliğini değerlendirdikten sonra kalıcı elektrotlarını koyduk. En sonunda da uyur hale getirerek pilini taktık. Başarılı bir cerrahi oldu" bilgisini verdi.

        "BEYİN PİLİ TEDAVİSİNDE AMAÇ HASTALARIN KONFORLU BİR YAŞAM SÜRMESİ"

        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Gökçe Çokal ise parkinson hastalığının seyrinde titreme, kas katılığı, hareket kısıtlığı, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları ve bilişsel bozuklukların görülebildiğini belirterek, "Bunların tedavisinde, biz aslında ilaç tedavisiyle başlıyoruz öncelikli olarak. İleri evre parkinson hastalığında cihaz destekli tedaviler gündeme geliyor" dedi.

        Halk arasında beyin pili olarak bilinen derin beyin stimülasyonu tedavisinin multidisipliner bir tedavi yaklaşımı olduğunu anlatan Çokal, şunları kaydetti: "Beyin pili tedavisi, uygun hastada ve uygun cerrahi tekniklerle uygulandığında oldukça etkin bir tedavi yöntemi. Beyin pili tedavisinde amacımız, hastalarımıza mümkün olduğunca daha az sıklıkla ilaç kullanmasıyla beraber konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak. Bu nedenle de kas katılığı, yavaşlığı, titreme yakınması olan denge bozukluğu olan hastalarımızın nöroloji hekimlerine başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

        İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

        SICAKLIKLARIN düşmesinin ardından İstanbul'da belirli noktalarda sulu kar yağışı başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy yeni güne sulu kar yağışıyla uyandı. Hadımköy yolunda kar zaman zaman etkisini artırırken, Beylikdüzü ve Başakşehir'de yüksek kesimlerde de etkili olan kar zaman zaman sulu kar şeklinde...
