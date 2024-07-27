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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!

        İstanbul Esenler'de, bir kadını parkta taciz ettiği iddia edilen şüpheli, parktakiler tarafından fark edildi. Zanlıyı ortalarına alan vatandaş polisi beklerken tacizciyi darp etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:14
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        Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi.

        KADININ ÜZERİNE DOĞRU YÜRÜDÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı.

        KADIN TEPKİ GÖSTERDİ VATANDAŞ FARK ETTİ

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        Kadın duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı.

        ZANLIYI DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER

        Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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