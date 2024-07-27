Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti!
İstanbul Esenler'de, bir kadını parkta taciz ettiği iddia edilen şüpheli, parktakiler tarafından fark edildi. Zanlıyı ortalarına alan vatandaş polisi beklerken tacizciyi darp etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenler Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Şehit Yakup Polat Parkı'nda meydana geldi.
KADININ ÜZERİNE DOĞRU YÜRÜDÜ
DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, M.N.T. (26) isimli şüpheli, G.C. (22) isimli kadını uzun süre takip ettikten sonra üzerine doğru yürümeye başladı.
KADIN TEPKİ GÖSTERDİ VATANDAŞ FARK ETTİ
Kadın duruma tepki gösterdi. Kadının tepkisi sonrası parkta bulunan vatandaşlar şüpheliyi tekme ve yumruklarla saldırdı.
ZANLIYI DÖVÜP POLİSE TESLİM ETTİLER
Şüpheli bir süre darbedildikten sonra polise teslim edildi. M.N.T. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.