Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Parkta kadını taciz etti! Vatandaş fark etti! İstanbul Esenler'de, bir kadını parkta taciz ettiği iddia edilen şüpheli, parktakiler tarafından fark edildi. Zanlıyı ortalarına alan vatandaş polisi beklerken tacizciyi darp etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:14 facebook

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