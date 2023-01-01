En az 6 ay en fazla da 10 yıllık olmak üzere çıkartılan pasaportların ücretleri değerleme oranının kesinleşmesinin ardından netlik kazanmış oldu. İşte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli 2023…