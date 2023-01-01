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Pasaport harç bedeli ne kadar oldu? 2023 pasaport harç ücreti ne kadar?

Bir süredir gündemde yer alan pasaport fiyatları, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile netlik kazandı. Yeni yıla girilmesiyle birlikte ülke gündemini meşgul eden pasaportların güncellenmiş fiyat bilgilerini sizler için derledik. İşte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli 2023…

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  • Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023

    En az 6 ay en fazla da 10 yıllık olmak üzere çıkartılan pasaportların ücretleri değerleme oranının kesinleşmesinin ardından netlik kazanmış oldu. İşte 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 10 yıl pasaport defter bedeli 2023…
  • Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023

    YENİ PASAPORT BEDELİ NE KADAR? 

    Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında pasaport bedeli 501,00 TL olarak yer aldı.
  • Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023

    PASAPORT HARÇLARI 

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Hizmetleri sayfasında pasaport harçları hakkında yeni liste yayınlandı.
  • Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023

    Yeni belirlenen pasaport harç ücretleri şu şekilde;

    6 Ay 689,70 TL
    1 Yıl 1008,30 TL
    2 Yıl 1646,10 TL
    3 Yıl 2338,50 TL
    4-10 Yıl 3295,50 TL
  • Pasaport fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023

    BORDO PASAPORT İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

    Kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçici kimlik belgesi,

    Biyometrik fotoğraf (1 adet, son 6 ay içinde çekilmiş),

    Muvafakatname (Yasal temsilci başvuru merkezinde değilse, kısıtlı kişiler ve çocuklar için),

    Öğrenci Belgesi (Harçsız pasaport başvurusu için),

    Başvuru öncesinde defter ve pasaport harç bedelinin ödenmesi,

    Eski pasaport (Daha önce alınmış, iptal edilmemiş pasaport var ise) gerekiyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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