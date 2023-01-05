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Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

Pasaport harç ve defter ücretlerine 2023 yılında yüzde 123 zam geldi. Ceza, harç ve vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak açıklanmıştı. İşte, 2023 güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücretleri...

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  • Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti

    1, 2,3 ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri yeniden değerleme oranının yüzde 122,93 olarak belirlenmesinin ardından gündeme geldi. Zamlı pasaport fiyatları, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla birlikte netleşti. İşte, 2023 yeni pasaport defter bedeli ve harç ücretleri...
  • Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti

    YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI!

    Vergi, harç ve bazı cezalara uygulanan vergi oranındaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2023 yılında yüzde 123 olarak belirlendi.
  • Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti

    GEÇEN YIL YÜZDE 36,2'YDI

    2022 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı.
  • Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti

    2023 PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre 2023 için,

    6 aya kadar pasaportların harç tutarı 309,40 iken yüzde 122,91 artışla 689,70 lira
  • Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti

    1 yıl süreli olanlar için 452,30 iken yüzde 122,92 zamlı bin 8,30 lira

    2 yıl süreli olanlar için 738,40 iken yüzde yüzde 122,92 artışla bin 646,10 lira
  • Pasaport ücretlerine zam! 2023 Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport harç ve defter ücreti

    3 yıl süreliler için bin 49,00 iken yüzde 122,92 zamlı 2 bin 338,50 lira

    3 yıldan fazla süreli olanlar için bin 478,30 iken yaklaşık yüzde 223 artışla 3 bin 295,50 lira olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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