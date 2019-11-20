Litvanya'nın Kaunas kentinde yaşayan Gintarė Bertauskienė, yıllardır Komondor ırkı köpek sahibi olmanın hayalini kuruyordu.

Çocukluğundan beri Macar çoban köpeği olarak da bilinen komondor köpeklerin kartpostalını saklayan Bertauskienė, yakın zamanda hayalini gerçekleştirdi.

Bertauskienė, ülkedeki iki paspas köpeğinden biri olan Hanga'nın dostu oldu.

Görenlerin paspastan ayırt etmekten zorlandığı Hanga, sosyal medyada paylaşılan yüzme videosu ile popülerleşti. Öyle ki Hanga'nın bir videosu 19 milyondan fazla görüntülenme aldı.

DOĞAL RASTALARA SAHİP

Doğal rastalara (Afrika tarzı saç örgüsü) sahip köpek olağandışı kürküyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Gintarė Bertauskienė'ye göre Hanga, sokaklarda yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Köpeği görenler sıra dışı köpekle fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor. Hanga'nın sahibi de bu ilgiden uzaklaşmak için geceleri köpeğini yürüyüşe çıkardığını belirtiyor.

Sahibi tarafından bebek gibi bakılan Hanga, tüyleri nedeniyle çok fazla bakım gerektirse de sahibi bu durumdan memnun olduğunu söylüyor.

Hanga'nın çok koruyucu bir köpek olduğunu ekleyen Gintarė, çok fazla ilginin onu gerdiğini de ekliyor.

SÜRÜ GÜTMEDE BAŞARILILAR

Komondor ırkı köpekler koruyucu olmaları nedeniyle sürü gütmede oldukça başarılı hayvanlar...

Doğduğunda kısa ve beyaz tüyleri olan bu ırkın rastaları bir yaşındayken çıkmaya başlıyor. Tam olgunluğa eriştiklerinde ise tüylerinin uzunluğu 20-27 santimetreye kadar ulaşıyor ve tüyleri neredeyse hiç dökülmüyor.

Kendine güvenen, korumacı ve sadık olan paspas köpekleri, bir tehdit unsuru olmadıkça sakin davranıyor. Fakat tehdit varsa canı pahasına kavga ediyor. Bu cinsin özelliği olan tüyleri onları vahşi hayvanlardan koruyor. Büyüdüklerinde çok büyük ve güçlü oldukları için bu köpeklerin yavruyken eğitim alması tavsiye ediliyor.

Bakımı oldukça zor olan komondorların kürkünde oluşan düğümlerin elle açılması gerekiyor. Çok fazla egzersize ihtiyaç duyan komondorlar ortalama 10-12 yaşına kadar yaşayabiliyor.