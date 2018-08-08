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Passolig Genel Müdürü Kazancı: En çok Galatasaray ve Fenerbahçeliler gidiyor

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, cuma günü startı verilecek Lefter Küçükandonyadis Sezonu öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Derbiler dışlarında birbirlerinin maçlarına en çok giden taraftarların Galatasaray ve Fenerbahçeliler olduğunu dile getiren Kazancı, bu sezon Passolig satışının 5 milyonu görmesini beklediğini de açıkladı

08 Ağustos 2018 Çarşamba, 17:28:41 | Güncelleme:

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde passolig sistemi dışında satışlar ve düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. FutbolArena'da yer alan habere göre taraftarların passolig konusunda merak ettiği sorulara yanıt veren Ceyhun Kazancı, passolig satışlarında her yıl düzenli olarak artış olduğunu da dile getirdi. Söz konusu röportaj şöyle:

Neden Passolig?

"Bir kanun var. 6222 sayılı kanun. Bu kanun 2014'te yürürlüğe girdi. Passolig sistemi de hayatımıza bunun sayesinde girdi. Üzerinde TC kimlik ve fotoğraf olan kartla maçlara giriliyor. Ana hedef statlara girilen kişilerin tespit edilmesidir. Aslında kötü niyetli insanların tespiti için yapılan bir sistem. Olay sayısında ciddi sayıda azalma söz konusu. Geçen sezon olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş maçını hatırlayalım. O olaylara sebep olan 25 kişilik taraftar grubu sistem sayesinde tespit edildi. Bir kısmı 1 ay hapiste kaldı. Tamamen passolig sistemi sayesinde."

Kişilerin eylemleri sonucunda tribün kapatma cezaları devam edecek mi? Bu sorun çözülecek mi?

"Çok fazla karşı karşıya kaldığımız bir konu. Passolig ile ilgili tek eleştirinin bu olduğu kanaatindeyim. Madem passolig var, şahsa neden ceza verilmiyor? doğru bir sorudur. Tabi Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar var ve biz bunları uygulamakla yükümlüyüz. İşin matematiğine bakıldığında, passolig sisteminin stat, tribün kapanmasını desteklemesi mümkündeğil. Zaten daha az bilet satılması, daha az kart satılması demektir. Biz bunu desteklemiyoruz. Ancak olumlu gelişmeler var. Eskiden tamamen stat kapanırdı. Şu anda blok kapanmaya kadar inmiş durumda. TFF'nin yapmış olduğu çalışmalar söz konusu. Yüz tanıma sistemi devreye girecek. Şahsa ceza konusunun yürürlüğe gireceği inancındayız."

Ne kadar passolig satıldı?

"Passolig kart satışında 4 senede 4 milyona dayanan bir rakam söz konusu. Her yıl 1 milyon civarında satış gerçekleşti. Satmaya da devam ediliyor. Bu sezon 5 milyonu göreceğimiz kanaatindeyim."

Fenerbahçe'de yönetim değişikliği sonrası passolig satışlarında artış oldu mu?

"Son dönemde inanılmaz bir artış söz konusu. Kombine satışlarında da büyük bir artış olduğunu biliyorsunuz. Son yıllarda özlediğimiz bir tabloydu Fenerbahçe'de. Ali Koç'un gelmesinden sonra kart sayılarında ve kombine kart satışlarında ciddi bir artış var. Fenerbahçe'de şu anda passolig satışı 39 bin civarında. Fenerbahçe istese bütün stadı kombine olarak satabilecek durumda."

2016/17 sezonunda 157 milyon TL sezonluk satış geliri, geçen sezon 278 milyon TL'ye ulaştı. Bunu neye bağlıyorsunuz?

"Vodafone Park açıldığından beri hiç Beşiktaş taraftarı bırakmadı. Galatasaray'a baktığınız zaman 40 bin barajını aşan bir takım oldu. Neredeyse her maçta full oynandı. Sportif başarıya yakın tabi ki bu işler. İşler kötüye gitmeye başladığında ise maalesef taraftarlar maçlara fazla gitmiyor. Almanya gibi futbolun yoğun yaşandığı ülkelerde son maçlara kadar gidiyorlar. Bizde bu işler biraz daha gelişmeye başladı. Passolig sisteminin öncesinde 10.5500 seyirci ortalaması passolig sonrasında 6.500'e kadar düştü. Güzel olan taraf ise her sezon gelişme göstermiş olmasıdır. Bir sonraki sezon 8.500, sonrasında 9.000 ve geçtiğimiz yıl 12.900 ortalama. Bu sezon 15.000'i geçeceği kanatindeyim. Bu sezon rakamların artacağını düşünüyorum. Alt ligden şehir takımları ve futbol kültürü olan kulüpler geldi."

Passolig satışında lider takım kim?

"Geçtiğimiz sene Galatasaray, Ostersunds'a kaybettiği maçtan sonra bir taraftar passolig kartını yakmıştı. O günden bugüne Galatasaray inanılmaz bir atılım yaptı. Şu anda arayı açtı diyebilirim. 750 bin bandını geçmiş durumda. Fenerbahçe 720 bin seviyesinde. 650 bin seviyesinde Beşiktaş. Trabzonspor 200 binin üzerinde. Anadolu takımları ise 100 bin seviyesinde. Toplamda saatılan 3.9 milyon kartın 2.1 milyonunu 3 büyük İstanbul takımına satıldı. Buradan da kulüplerin gelir elde ettiğini söyleyelim. 3 büyük İstanbul takımları yılda 5 milyon TL gelir elde ediyor."

"DERBİLER HARİÇ BİRBİRLERİNİN MAÇLARINA EN ÇOK GİDEN TARAFTAR GRUBU GALATASARAY VE FENERBAHÇE"

"Her logolu passolig kartıyla, her maça gidebilirsin. Galatasaray passolig kartıyla Fenerbahçe maçını da izleyebilirsin. Ayrıca şöyle bir bilgi vereyim: Galatasaray tribünlerinde, Galatasaray logolu kartlardan sonra en çok maç seyreden taraftar Fenerbahçe logolu kartlar. Fenerbahçe stadında ise Galatasaray logolu kartlar en fazla. Hiçbir kulüp şunu diyemez. Ben kendi logolu kartlarım dışında hiçbir kulüp taraftarını kendi stadımda istemiyorum deme şansı yok. Çünkü TFF'nin her sene yayınlamış olduğu bilet satış önergesi var. Burada net bir şekilde yazıyor."

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