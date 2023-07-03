DHA

Adana'da S. D. (25), birlikte pastaneye geldiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boynundan ve göğsünden vurularak ağır yaralandı.









Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'ndaki bir pastanenin bahçesinde meydana geldi. S. D., iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişiyle pastaneye gelip, bahçedeki masaya oturdu. Burada bir şeyler içip, sohbet eden ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, belinden çıkardığı tabancayla S. D.'ye 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S. D., kanlar içinde yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı S. D., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan S. D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.