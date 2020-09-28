Havuç ve patates pişirildiğinden dolayı kan şekerini daha hızlı yükselttiğinde şeker hastaları tarafından sık sık tercih edilir. Sıcak yaz aylarında sıklıkla, gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz bir salata türüdür.

Patatesli Havuçlu Salata İçin Gereken Malzemeler:

5 adet patates

Dereotu

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Üzeri İçin;

2 adet havuç

4 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

2 diş dövülmüş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Patatesli Havuçlu Salata Yapılışı:

Patatesi yıkayıp tencereye alalım.

Üzerini geçinceye kadar su koyalım.

Az tuz ilave edip, patatesler yumuşayıncaya kadar haşlayalım.

Bu arada havucun kabuklarını soyduktan sonra rendeleyip küçük bir tencereye alalım.

Yağını ve tuzunu da ilave edip, 10-15 dakika kadar havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirelim ve soğumaya bırakalım.

Haşladığımız patatesleri soyduktan sonra, ezici ile iyice ezelim.

Diğer malzemeleri de katıp yoğuralım.

Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp, yuvarladıktan sonra ortasını hafifçe açalım.

Servis tabağına(borcam) dizelim.

Yoğurt, mayonez ve sarımsağı bir kasede karıştıralım.

Sonra havuçla, birbirine geçinceye kadar tekrar karıştıralım.

Hazırladığımız patatesleri ortalarına havuçlu mezeden birer kaşık koyalım.

Salatalık turşusu ve maydanozlarla süsleyip, dolapta bir saat kadar dinlendirdikten sonra servise hazır hale getirelim.

Afiyetler olsun…

Püf Noktası:

Bu tarifi haşlamalık ile yaparsanız, daha güzel bir sonuç elde edersiniz.

Patatesler haşlanırken tuz ilave etmemizin nedeni, dağılmadan pişmesi içindir.

Borcamın üzerini streç ile kapatarak yaklaşık 1 saat buzdolabından dinlendirirseniz daha lezzetli olur.