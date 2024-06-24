Patili dostlarımızın davranışlarına yakından bir bakış: Köpekler neden dilini dışarı çıkarır?

Bazı köpekler - belki sizin köpeğiniz bile - dillerini sürekli dışarı çıkarma gibi tuhaf ama sevimli bir özelliğe sahiptir. Bazen sadece ucu, bazen de dillerinin tamamı ağızlarının kenarlarından dışarı sarkar. Bu zararsız ve sevimli bir özellik olsa da, altta yatan sağlık sorunlarının bir işareti de olabilir. İşte köpeğinizin dilinin dışarı çıkmasının dört olası nedeni...