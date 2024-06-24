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        Haberler Yaşam Patili dostlarımızın davranışlarına yakından bir bakış: Köpekler neden dilini dışarı çıkarır?

        Patili dostlarımızın davranışlarına yakından bir bakış: Köpekler neden dilini dışarı çıkarır?

        Köpekler, sevimli davranışlarıyla her zaman dikkat çekerler ancak bazen anlam veremediğimiz hareketleri de olabilir. Örneğin sık sık dillerini dışarı çıkarmalarının ardında yatan sebepler nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:00
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        Bazı köpekler - belki sizin köpeğiniz bile - dillerini sürekli dışarı çıkarma gibi tuhaf ama sevimli bir özelliğe sahiptir. Bazen sadece ucu, bazen de dillerinin tamamı ağızlarının kenarlarından dışarı sarkar. Bu zararsız ve sevimli bir özellik olsa da, altta yatan sağlık sorunlarının bir işareti de olabilir. İşte köpeğinizin dilinin dışarı çıkmasının dört olası nedeni...

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        RAHATLAMAK İÇİN

        İyi haber şu ki, bazen dilin dışarı sarkması köpeğiniz için herhangi bir sorun işareti değildir. Bazen dilin uzun süre dışarıda kalması tamamen rahatlamanın bir işaretidir.

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        Yavru köpeğiniz lezzetli bir yemek yediyse, doyasıya oynadıysa ya da dilini biraz dışarı sarkıtmış bir şekilde yanınızda yatıyorsa, bu sadece saf bir mutluluk halinde olduğu anlamına gelebilir.

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        NEFES NEFESE KALIYORLAR

        Köpekler terlediğinde nefes nefese kalırlar. Bu tepki vücutlarını soğutma ihtiyacından kaynaklanır. Köpeğiniz dilini çıkardığında meydana gelen kısa, sığ nefesler, dilinden ve üst solunum yollarından suyun buharlaşmasına yardımcı olur.

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        Bu buharlaşma köpeğinizin serinlemesine yardımcı olur. Köpeğiniz çok fazla nefes alıp veriyorsa, onu serin bir yerde tutmaya çalışın ve bir süreliğine fiziksel aktiviteyi azaltın. Bol su içtiklerinden emin olun.

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        YENİ BİR İLAÇ TEDAVİSİ

        Yavru köpeğinizin sistemine yeni bir ilaç girmesi, dilinin dışarı çıkmasına neden olabilir. Köpeğiniz yeni bir ilaç kullanıyorsa ve bu belirtiyi ya da başka yeni belirtiler veya alışkanlıklar gösteriyorsa, bunun köpeğiniz için doğru ilaç olduğundan emin olmak veya taktik değiştirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için veterinerinize danışın.

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        SARKIK DİL SENDROMU

        Sarkık Dil Sendromu tam olarak kulağa geldiği gibidir: köpeğin dili ağzından dışarı sarkar ve bu başka bir sorun belirtisi değildir.

        Puglar gibi daha küçük ve brakisefalik köpek ırklarının genetik olarak sahip olmaya eğilimli olduğu bir durumdur.

        Kaynak: Dog Time

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