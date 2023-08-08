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        Haberler Gündem Güncel Patlamada yaralanan güvercinler tedavi ediliyor

        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada yaralanan güvercinler tedaviye alındı

        Kocaeli'de TMO silosundaki patlamada bazı güvercinler de yaralanmıştı. Faciada yaralanan 10 güvercinin tedavi altına alındığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:52
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        Patlamada yaralanan güvercinler tedavi ediliyor
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralanan 10 güvercin tedavi ediliyor.

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda dün meydana gelen patlamanın ardından bölgede çalışma yapan Derince Belediyesi zabıta ekipleri, yerde yaralı güvercinler olduğunu fark etti.

        Zabıta ekipleri, yaralı 10 güvercini alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

        Tüylerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan güvercinlere veteriner hekimler tarafından tedavi uygulandı. Güvercinler, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

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