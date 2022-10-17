2014'TE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

Patric Young Galatasaray’dan sonra Olympiakos ve son olarak İtalya Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sidigas Avellino’da forma giydi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Patric Young kendi aracında geçirdiği kaza sonucu felç kaldı. Tedavi süreci devam eden Young’ın durumu iyi ayağa kalmak için mücadele veriyor.