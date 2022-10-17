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Patric Young kimdir, nerede oynadı?

Galatasaray'ın eski yıldız basketbolcusu Patric Young'ın kim olduğu merak ediliyor. Young geçtiğimiz temmuz ayında kaza nedeniyle felç kalmıştı. İşte ünlü basketbolcunun kariyeri ve hayatıyla ilgili detaylar

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  • Patric Young kimdir, nerede oynadı, kaç yaşında, kariyeri ve neden felç kaldı?

    Galatasaray’ın eski yıldızı ünlü basketbolcu Patric Young 1 Şubat 1992 tarihinde ABD’de doğdu.

    Young, kariyer hayatının ilk adımlarını ABD’de yaşadı. Lise ve üniversite takımlarında oynayan Young, ilk kez Florida’nın NCAA takımında boy gösterdi.

    Kariyerinin ilk sezonlarında istediği ortalamayı tutturamayan Young, sonraki üç sezonda lige damga vurdu.
  • Patric Young kimdir, nerede oynadı, kaç yaşında, kariyeri ve neden felç kaldı?

    3 SEZON ÜST ÜSTE EN İYİ ATLET SEÇİLDİ

    Patric Young kariyer hayatı boyunca NCAA Kuzeydoğu Konferans’ında yılın en iyi savunma oyuncu seçildi.

    2012,2013,2014 yıllarında üç sezon arka arkaya en iyi atlet oyuncu ödülünü almaya hak kazandı.

    New Orleans Pelicans’ta Summer Leauge’de forma giydi. 2014 yılında ise Galatasaray Liv Hospital’a transfer oldu.
  • Patric Young kimdir, nerede oynadı, kaç yaşında, kariyeri ve neden felç kaldı?

    2014'TE GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

    Patric Young Galatasaray’dan sonra Olympiakos ve son olarak İtalya Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sidigas Avellino’da forma giydi.

    Geçtiğimiz temmuz ayında Patric Young kendi aracında geçirdiği kaza sonucu felç kaldı. Tedavi süreci devam eden Young’ın durumu iyi ayağa kalmak için mücadele veriyor.

     

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