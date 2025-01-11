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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Patrick Watson 14 yıl sonra DasDas'ta

        Patrick Watson 14 yıl sonra Türkiye'de

        Piyanist Patrick Watson 14 yıl aradan sonra 20 Mart'ta Türkiye'ye gelecek ve DasDas'ta müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 00:17 Güncelleme: 11.01.2025 - 00:17
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        Patrick Watson 14 yıl sonra Türkiye'de
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        Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, film müziği bestecisi ve piyanist Patrick Watson 14 yıl aradan sonra DasDas’ta müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. ‘’The Great Escape’’, ''Melody Noir'', ‘’Lighthouse’’, ‘’Je te laisserai des mots’’ gibi unutulmaz şarkıların yaratıcısı, efsane vokal 20 Mart akşamı DasDas’ta dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Polaris Müzik Ödülü sahibi ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Patrick Watson’ın konser biletleri Mobilet'te satışa çıktı.

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        #Patrick Watson
        #dasdas
        #konser
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