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        Haberler Spor Basketbol Patrioti - Bursaspor: 63-78 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Patrioti - Bursaspor: 63-78 (MAÇ SONUCU)

        Bursaspor, FIBA Avrupa Kupası'ndaki üçüncü maçında Slovak ekibi Patrioti'yi 78-63 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:29 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:29
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        Bursaspor, Slovakya'da farklı kazandı
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        FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu üçüncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti takımını 78-63 yendi.

        Haleon Arena'daki mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.

        İkinci periyotta daha etkili oynayan Bursaspor, soyunma odasına 37-31 önde gitti.

        Üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Bursaspor, maçı da 78-63 kazandı.

        Bursaspor, bu sonuçla organizasyonun üçüncü haftasında ikinci galibiyetini elde etti.

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