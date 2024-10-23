Patrioti - Bursaspor: 63-78 (MAÇ SONUCU)
Bursaspor, FIBA Avrupa Kupası'ndaki üçüncü maçında Slovak ekibi Patrioti'yi 78-63 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu üçüncü haftasında Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti takımını 78-63 yendi.
Haleon Arena'daki mücadelenin ilk periyodunu ev sahibi ekip, 18-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta daha etkili oynayan Bursaspor, soyunma odasına 37-31 önde gitti.
Üçüncü periyodu 58-49 önde bitiren Bursaspor, maçı da 78-63 kazandı.
Bursaspor, bu sonuçla organizasyonun üçüncü haftasında ikinci galibiyetini elde etti.