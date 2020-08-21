İki kez NBA şampiyonluğu yaşayan ve Barcelona'nın transfer gündeminde olduğu belirtilen Pau Gasol'ün eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kızıyla çektirdiği fotoğraf gündem oldu.

2008-2014 yılları arasında Los Angeles Lakers'ta Kobe Bryant'la birlikte top koşturan ve iki şampiyonluk kazanan İspanyol yıldız, Bianka Bella Bryant'ın kucağında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Gasol'ün bu paylaşımı basketbolseverlerin ilgisini çekti.

26 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında kızı Gianna'yla hayatını kaybeden Kobe Bryant, sporseverleri derinden üzmüştü. 41 yaşında hayata gözlerini yuman efsanevi basketbolcu, NBA yönetimi tarafından çeşitli organizasyonlarla onurlandırıldı.