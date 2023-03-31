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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Paul Newman'ın saatleri açık artırmaya sunuluyor

2008'de hayata veda eden Paul Newman'ın çekmecesinden yılları sonra çıkan iki adet kol saatinin rekor fiyata yeni alıcısını bulması bekleniyor

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  • Paul Newman'ın saatleri açık artırmaya sunuluyor - Magazin haberleri

    26 Eylül 2008'de 83 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Paul Newman'ın son yıllarda taktığı iki kol saati, kızı Nell Newman tarafından Connecticut’taki evinde bir kalem ararken bulundu.
  • Paul Newman'ın saatleri açık artırmaya sunuluyor - Magazin haberleri

    Söz konusu saatler, Paul Newman ve eşi aktris Joanne Woodward'ın malikanesinden 300'den fazla hatıranın satışının bir parçası olarak, haziran ayında müzayedeye çıkarılmaya hazırlanıyor. Saatlerin tek başına 500 bin ila 1 milyon dolar arasında satılacağını tahmin ediyor.
  • Paul Newman'ın saatleri açık artırmaya sunuluyor - Magazin haberleri

    Satışa sunulacak saatlerden biri Paul Newman'a yarış takımı 1995 Daytona 24 Saat Yarışı’nda TS-1 sınıfını kazandıktan sonra verilmiş.
  • Paul Newman'ın saatleri açık artırmaya sunuluyor - Magazin haberleri

    EŞİ TARAFINDAN HEDİYE EDİLMİŞ

    Diğer saat ise Paul Newman'ın 93 yaşındaki eşi oyuncu Joanne Woodward tarafından 2006'da hediye edilmiş.
  • Paul Newman'ın saatleri açık artırmaya sunuluyor - Magazin haberleri

    New York'ta bir saat satıcısı olan Andrew Shear, Paul Newman'ın katıldığı yarışlarda hızını takip etmek veya akşam yemeğine geç kalmadığından emin olmak için bu saatleri kullanmasının, bunların değerine yüz binlerce dolar eklediğini belirtiyor.

    Fotoğraflar: Avalon, AP, Mega

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