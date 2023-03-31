New York'ta bir saat satıcısı olan Andrew Shear, Paul Newman'ın katıldığı yarışlarda hızını takip etmek veya akşam yemeğine geç kalmadığından emin olmak için bu saatleri kullanmasının, bunların değerine yüz binlerce dolar eklediğini belirtiyor.

Fotoğraflar: Avalon, AP, Mega