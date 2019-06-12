26 yaşındaki Fransız yıldız Paul Pogba, futbolda ırkçılıkla mücadele kapsamında açıklamalarda bulunurken, kendi deneyimlediği ırkçı saldırılara ilişkin örnekler verdi.

The Times gazetesine verdiği röportajda, daha önce ırkçı saldırılara maruz kaldığını söyleyen Pogba; "Böyle şeyleri futbol sahalarında görmek üzücü. Takımlarında siyahi futbolcular bulunan taraftarların bunu yapmaları daha da üzücü. Onlar, ne oyunculara ne de takıma saygı duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Benim de bir anım var. Bir keresinde Fiorentina ile oynuyorduk. Yedek kulübesine geldim ve tribünden birileri maymun sesleri çıkartıyordu. 'Neden?' diye sordum ve onlara formamı verdim. Sonrasında güldüler ve beni alkışladılar. Onlar için dua ediyorum ve bizim sadece spor yapmaktan, futbol oynamaktan keyif aldığımızı anlamalarını sağlamak istiyorum. Takımlarının kazanmak istemelerini anlıyorum; ancak tepki göstermenin çok farklı yolları var" diyen Pogba, sözlerini şu şekilde noktaladı;

"Dünya tüm renkleri ve kültürleri ile birlikte güzel. Konuştuğunuzda bir şeyler yapmak istiyorsunuz, ancak bir şeyleri gerçekten değiştiremezsiniz. Çünkü çok uzun zamandır oradalar. İnsanları değiştiremezsiniz. Sahadan ayrılmayacaksınız, oynamaya, puan almaya, kazanmaya çalışacaksınız. Hayat devam eder ve maçtan sonra yanınıza gelerek sizinle fotoğraf çekinmek isterler."