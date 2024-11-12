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        Haberler Spor Futbol Paul Pogba, Juventus'tan ayrılıyor! - Futbol Haberleri

        Paul Pogba, Juventus'tan ayrılıyor!

        Paul Pogba ve Juventus karşılıklı anlaşmayla mevcut kontratı feshetmeye hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 00:40 Güncelleme: 12.11.2024 - 00:40
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        Pogba, Juventus'tan ayrılıyor!
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        Aldığı doping cezası sebebiyle uzun süredir futboldan uzak kalan Paul Pogba'nın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.

        Sky Sports'un haberine göre; Juventus yönetimi ile Paul Pogba'nın temsilcileri, karşılıklı anlaşmayla mevcut sözleşmeyi feshetmeye ve yolları ayırmaya hazırlanıyor.

        Haberde, iki tarafın kısa süre içinde bir araya gelip resmi imzaları atmayı hedeflediği kaydedildi.

        Juventus ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Paul Pogba, doping gerekçesiyle 4 yıl futboldan uzaklaştırılma cezası almış, daha sonra bu ceza 1.5 yıla indirilmişti.

        Paul Pogba'nın cezası 10 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

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