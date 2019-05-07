Juventus'tan 100 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olan Pogba'nın, Kırmızı Şeytanlarla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Buna rağmen Fransız yıldızın aklı Real Madrid'de.

ESPN'in haberine göre; Bu sezon Premier Lig'i ilk 4 içersinde bitiremeyecek olan United, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmış durumda. Fransız yıldız ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceği bir kulüpte forma giymek istediği biliniyor.

Pogba'nın menajeri Mino Raiola'nın Premier Lig'in bitiminin ardından United yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Manchester United kulübü Paul Pogba'nın takımdan ayrılması için 160 milyon euro tutarında ısrarcı olduğu söyleniyor.

Real Madrid'in ise Pogba'yı renklerine katmak için ödeyebileceği transfer ücretinin 120 milyon euro olduğu bilinenler arasında.

Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba ise yaptığı bir açıklamada, "Yaz aylarında kardeşimle ilgili gelişmeler olacak" sözünü kullandı.