Manchester United’ın Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Real Madrid’e transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Ayrılık haberlerine yanıt veren Pogba, “Şu anda United'dayım. Bu konu çok fazla konuşuldu, ayrılacağımı çok duydum, ama buradayım. United’ı en iyi seviyeye getirmek için uğraşacağım” dedi.

Buna karşın Real Madrid’de oynamak istediğini de belirten yıldız oyuncu, “Bir noktada kulüp gelip benimle sözleşmemi uzatmak için konuşacak. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Zinedine Zidane'ın benimle ilgilendiği söyleniyor. Her futbolcu Real Madrid’de oynamak ister. Bu bir rüyadır, benim de hayâlim bu. Bir gün neden olmasın?” ifadelerini kullandı.