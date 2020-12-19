Payitaht Abdülhamid 130. bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid 131. bölüm fragmanı izle

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Takipçileri tarafından ilgiyle takip edilen Payitaht Abdülhamid son bölümünde Mason Paşa krizi devam etti. Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 131. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Payitaht Abdülhamid (@PayitahtEsFilm) December 18, 2020

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadrazam Paşa’nın Manyas’ı kaçırması ile ‘Mason Paşa kim?’ sorusu yeniden gündeme gelir. Abdülhamid, Manyas’ın derin planını dikkatle takip ederken, Mahmut Paşa ise konağında bir sürprizle karşılaşır. Karşısına çıkan zorluklara rağmen Eşref Aziz ise Karekin’in peşini bırakmaz.

Saliha kendine sarayda yer bulmaya çalışırken, Naime de onu göndermenin yollarını arar.

Aliye bir taraftan Naime’ye dost görünürken bir taraftan da kuyusunu kazar. Saliha’nın verdiği davete gelen misafir herkesi şaşırtır.