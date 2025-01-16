Pegasus, Kıbrıs'a 1 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bir uçuş kampanyası başlattı. Kısa bir süre için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için biletlerinizi flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alabilirsiniz. Kampanya, belirli uçuşlar için geçerli olup, bugün sona erecek. İşte, detaylar...