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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'dan haber var - Son Dakika Magazin Haberleri

        Peker Açıkalın'dan haber var

        Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama geldi. Doktoruyla kamera karşısına geçen oyuncu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:49
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        Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdiğine dair bir iddia sosyal medyaya yansımıştı.

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        Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.

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        Çıkan haberlerin ardından oyuncunun eşi Çilem Akalın açıklama yaparak; "Çilem Akalın, "Eşim 4 ay önce ameliyat olduğunu. Gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın" demişti.

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        Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi.

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        Doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu; "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" dedi.

        Oyuncunun doktoru da; "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" ifadelerini kullandı.

        #peker açıkalın
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