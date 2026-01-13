Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Karahan sahneye indi, maskeler düştü

        Pelin Karahan sahneye indi, maskeler düştü

        Pelin Karahan ve Tuna Kırlı'nın başrollerini paylaştığı 'Kaç Para Bi Fön?', 21 Ocak'ta prömiyer yaparak ilk kez seyirciyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maskeler düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pelin Karahan ve Tuna Kırlı’nın başrollerini paylaştığı, modern ilişkilerin kusursuz vitrinine cesur bir ayna tutan 'Kaç Para Bi Fön?', Orbit Production House yapımıyla 21 Ocak’ta DasDas’ta prömiyer yaparak ilk kez seyirciyle buluşacak. Karahan, kariyerinin en iddialı sahne performanslarından biriyle tiyatro sahnesine adım atarken; ona, oyunun yazarı ve yönetmeni, tiyatro dünyasının usta ismi Tuna Kırlı eşlik ediyor.

        Pelin Karahan’ın hayat verdiği 'Fero' duygularıyla savrulurken, Kırlı’nın canlandırdığı 'Can' mantığın güvenli limanına sığınıyor. Bir fön bozuluyor, tüm dengeler altüst oluyor.

        REKLAM

        'Fero' ile 'Can', bu zorunlu yalnızlıkta 10 yıllık ilişkilerinin susturulmuş gerçekleriyle yüzleşiyor. Söylenmeyenler konuşuluyor, ertelenenler bir bir ortaya dökülüyor.

        Sabah kahvesi ritüellerinden spor salonlarına, kişisel bakım takıntılarından ezberlenmiş terapi cümlelerine uzanan oyun; modern ilişkilerin kusursuz görünme çabasını, yüksek tempolu ve zekice kurgulanmış bir komediyle sahneden indiriyor.

        SAHNE TAKVİMİ

        • 21 Ocak 2026 Çarşamba – DasDas | İstanbul (Prömiyer)

        • 29 Ocak 2026 Perşembe – Trump Sahne | İstanbul

        • 30 Ocak 2026 Cuma – Baba Sahne | İstanbul

        • 4 Şubat 2026 Çarşamba – Kadıköy Eğitim Sahnesi | İstanbul

        • 8 Şubat 2026 Pazar – Moi Sahne | İstanbul

        • 10 Şubat 2026 Salı – Fişekhane | İstanbul

        • 22 Şubat 2026 Pazar – MEB Şura Salonu | Ankara

        • 27 Şubat 2026 Cuma – İnal Aydınoğlu KM | İstanbul

        • 5 Mart 2026 Perşembe – Babo Sahne | Bursa

        • 10 Mart 2026 Salı – İstinyeArt | İzmir

        • 28 Mart 2026 Cumartesi – Kocaeli Marmara Koleji | Kocaeli

        • 2 Nisan 2026 Perşembe – Türkan Şoray KM | Antalya

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burdur'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

        Burdur'da eğlence mekanında karşılaştığı Ömer K.'yi (38) tartışıp bıçakla yaralayan, kendilerini ayırmak isteyen işletme sahibi Ufuk K.'yi (61) de bacağından bıçaklayan N.G. (47) polis tarafından yakalandı.(DHA)    

        #pelin karahan
        #Kaç Para Bi Fön
        #tiyatro
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Trump Venezuelalı muhalif lider ile görüşecek
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Besi ahırında kar faciası! 18 büyükbaş öldü
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la iş yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!