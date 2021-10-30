Bir süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte olan Yıldız Çağrı Atiksoy, aşkını sosyal medya sayfasında dile getirdi. Berk Oktay ile fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Atiksoy, altına şu notu düştü: Seninle tüm Dünyamı değiştirmeye hazırım’ dedi.Ben de bir ömür elini bırakmamaya... Ben aşık oldum!