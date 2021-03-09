Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin
ABONE OL

Pelin Öztekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pelin Öztekin hayatı

Pelin Öztekin kimdir? Soruları babası Rasim Öztekin'in vefatının ardından merak konusu oldu. İşte, Pelin Öztekin hayatı hakkında detaylar haberimizde...

Pelin Öztekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pelin Öztekin hayatı

Pelin Öztekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Usta oyuncu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin de babasının izinden yürüyerek oyunculuğa adım atmıştı. Pelin Öztekin hastanede gören babasının yanından bir an bile ayrılmamış ve sosyal medya hesabı Instagram'dan duygusal bir mesaj yayınlamıştı.

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Pelin Öztekin (d. 17 Şubat 1987) Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Öztekin, İzmit'te dünyaya gelmiştir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.

2020'de Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında yer aldı.

2003 - Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)
2006 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)
2008 - Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)
2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)
2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)
2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)
2013 - Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)
2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)
2015 - Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)
2016-2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)
2018 - Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)
2018 - Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)
2019 - Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)
2020 - Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rasim Öztekin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rasim Öztekin'in ölüm sebebi nedir?
MAGAZİNRasim Öztekin kimdir?
SON DAKİKA: Ünlülerden Rasim Öztekin mesajları! "Canım çok yanıyor"
MAGAZİN"Canım çok yanıyor"
ÜZEN HABER: Son dakika: Rasim Öztekin'in doktorundan sağlık durumu aöıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNRasim Öztekin'in hayati tehlikesi var!
Son dakika: Rasim Öztekin vefat etti! Rasim Öztekin neden vefat etti?
MAGAZİNRasim Öztekin'i kaybettik
Meghan Markle röportajı olay yarattı! Meghan Markle kimdir? Meghan Markle kaç yaşında?
MAGAZİNMeghan Markle röportajı olay yarattı!
Feyza Aktan Özcan Deniz davasında son dakika gelişmesi! - Magazin Haberleri
MAGAZİNÖzcan Deniz'e büyük şok!
Son dakika: Ayşegül Çınar adliyeye sevk edildi! Ayşegül Çınar hakkında ne karar verildi?
MAGAZİNÜnlü oyuncu hakkında karar
Ünlü isimlerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımları - Magazin haberleri
MAGAZİN"Kadınlar beraber çıkacak aydınlığa..."
Murat Boz'a hayranından sürpriz doğum günü şarkısı - Magazin haberleri
MAGAZİN"Bana bir şans ver"
'Selena'nın 'Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'un son hali şaşırttı! - Son dakika Magazin haberleri
MAGAZİN'Selena'nın 'Nazlı'sı büyüdü