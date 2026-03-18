Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler! - Futbol Haberleri

        Penaltı atışı için 226 kilometre yol gittiler!

        Edirne Süper Amatör Ligi'nde oynanan bir maçta, yalnızca bir penaltı atışı için deplasman ekibi toplam 226 kilometre yol yapmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Penaltı için 226 km yol gittiler!

        Edirne Süper Amatör Futbol Ligi'nin 13. haftasında oynanan İpsalaspor - Yeniimaret Spor karşılaşmasında ilginç bir olay yaşandı. Mücadelenin 90+7. dakikasında Yeniimaret Spor'un kazandığı penaltı sonrası, İpsalaspor kalecisinin kaleye geçmemesi üzerine hakem karşılaşmayı tatil etti. Karşılaşmaya ilişkin alınan kararda, penaltı atışının daha sonra kullandırılmasına hükmedildi. Bu kapsamda Yeniimaret Spor'un penaltıyı kullanmak için İpsala'ya gidip dönmesi gerekti. Takım, 113 kilometre gidiş ve 113 kilometre dönüş olmak üzere toplam 226 kilometre yol katetti.

        Amatör lig şartlarında mücadele eden ve sınırlı imkanlara sahip kulüp için bu durum dikkat çekerken, futbolcular yaşananlara tepki gösterdi.

        "BELKİ DE DÜNYA TARİHİNDE BİR İLK"

        Maç sonrası konuşan Yeniimaretsporlu Onur Istık, "Çok kısa sürede atılan bir gol oldu. Futbol hayatımda böyle bir durum yaşamadım. Belki de dünya tarihinde bir ilk. Şampiyonluk yarışında önemli bir gol attık. Bu golü yeni doğan kızıma armağan ediyorum" dedi.

        "BİR PENALTI İÇİN KİLOMETRELERCE YOL YAPTIK"

        Futbolculardan Bartuğ Evci ise, "Bu kararı anlamakta zorlandık. Herkes işini gücünü bıraktı. Okuldan gelen arkadaşlarımız var. Sadece birkaç saniyelik bir penaltı için bu kadar yol yapmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

        "KARARI DUYUNCA HAYRET ETTİK"

        Koray Kaya da, "Penaltıyı kazandıran bendim. İlk başta maçın hükmen sonuçlanacağını düşündük. Ancak sonradan böyle bir karar alındı. Bayram öncesi planlarımız vardı, hepsi değişti. Bu kadar yol gideceğimizi öğrenince şaşırdık" diye konuştu.

