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        Pencereden düşen zihinsel engelli Ömer hayatını kaybetti

        Kayseri'de, 3'üncü kattaki evin penceresinden düşen Suriye uyruklu zihinsel engelli Ömer Abid Taha, hayatını kaybetti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 19:51
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        Pencereden düşen zihinsel engelli öldü
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        Kayseri'de, pencereden düşen Suriye uyruklu zihinsel engelli Ömer Abid Taha (17), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi.

        Zihinsel engelli Ömer Abid Taha, iddiaya göre, pencereden dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ömer Abid Taha'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

        #kayseri haberleri
        #zihinsel engelli
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