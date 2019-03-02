AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde gazete ve haber ajanslarının ekonomi müdürleriyle sohbet toplantısı düzenledi. İstanbul ekonomisini büyütmeyi hedefleyen projelerini anlatan Yıldırım, Fikirtepe başta olmak üzere kentsel dönüşümde yaşanan sorunların ortak çabayla çözüleceğini söyledi. Belediyenin sözleşme, anlaşma safhasında hakemlik yapacağını belirten Yıldırım, tasarım ilkelerinin de belediye tarafından değerlendirileceğini vurguladı. Yıldırım, "Yerinde dönüşüm esas alınacak. Yıkılması gereken binalar yıkılacak. Finansmanda da Bakanlık, Emlak Konut, Toplu Konut İdaresi (TOKİ),belediye işin içinde olacak" diye konuştu.
'İSTANBUL'U EKONOMİK OLARAK KALKINDIRACAĞIZ'
İstanbul'u dünyanın merkezi yapmayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım "Ulaştırma Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde altyapısına damga vurduğum İstanbul'u şimdi de ekonomik olarak kalkındıracağız" dedi. Belediye olarak iş dünyasının önünü açıp, özel sektör ve girişimciye Ar-Ge yoğun ve yenilikçi üretim yapmak için imkan tanımayı hedeflediklerini aktaran Yıldırım, bu doğrultudaki projeler arasında teknoloji geliştirme merkezleri, gıda üsleri, kruvaziyer limanları, fuar ve kongre merkezlerinin yer aldığını anlattı.
'TEKNOPARK'TAN ÖTE GİRİŞİMCİLİK ATÖLYELERİ HEDEFLİYORUZ'
500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacaklarını ifade eden Yıldırım, genç işsizliğe özel yatırım yapacaklarının altını çizdi. "Gençler için Girişimcilik Atölyeleri kuracağız" diyen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Buraya parası olanları getireceğiz, fikirleri dinleyecekler, beğendikleri fikre destek verecekler. Böylece gençlerin aklıyla, girişimcilerin sermayesi birleşecek. Teknopark'tan öte bir şey. Teknopark'ta çoğu sigorta priminden, vergiden kurtulmak için 'Girişimci istihdam ediyorum' diyor."
'PENDİK'TE BİLİŞİM VADİSİ, BAYRAMPAŞA'DA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ KURACAĞIZ'
Pendik'te İBB mülkiyetindeki araziye Bilişim Vadisi, Bayrampaşa'da Teknoloji Geliştirme Merkezi kurmayı planladıklarını dile getiren Yıldırım, Pendik'teki Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin bölümlerinin şirketlere kiraya verileceğini ifade etti. Yıldırım "Merkezde, bir tesisin çıktısı diğer bir tesis veya tesislerin girdisi olacak. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bu sistem doğrudan 20 bin istihdam üretecek. Ekonomiye yıllık 20 milyar lira katkı yapacak." dedi.
İstanbul'a gelen bir turistin ortalama 650 dolar harcadığını hatırlatan Yıldırım, "Fuar için gelen turist ise bin 500 dolar harcıyor. Kongre ve fuar turistini İstanbul'a daha fazla çekmek için atılım hedefliyoruz. Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi Fuar ve Kongre Merkezi'ne dönüştüreceğiz" diye konuştu.
4 LOJİSTİK, 24 AKTARMA MERKEZİ KURULACAK
Yıldırım, İstanbul'un çeperlerinde 4 lojistik merkezi, 24 tane aktarma merkezi kuracaklarını dile getirerek, "Lojistik merkezlerinin amacı şehir içine mal giriş-çıkışlarını düzene sokmak. Bunun için 2 tarafa birer gıda üssü kuruyoruz. Burada da bütün halleri (sebze, meyve, su ürünleri kuru gıda) tek bir yerde toplayacağız. İçinde en az yüzde 25'i üretici olacak. Üretici olmayınca fiyat istikrarında sorun oluyor. Her türlü mal buraya girecek. Daha küçük araçlarla İstanbul'un içine dağıtılacak. Fuzuli trafiğin de önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.
'DENİZ ULAŞIMININ ORANI DEĞİŞMEZ'
Yıldırım, İstanbul'un toplu ulaşımıyla ilgili payını yüzde 18'den 48'e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Yıldırım "Ulaşımda denizden yeterince istifade ediliyor mu?" sorusuna "İstanbul'da deniz ulaşımını kullanan yolcu sayısı belli. 33 milyon seyahatin 2 milyonu deniz yoluyla yapılıyor. 5 alternatif var. Denizin ulaşımdaki oranı yüzde 4 seviyesinde, bu oran çok değişmez" yanıtını verdi.
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