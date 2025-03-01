Pendikspor: 0 - Keçiörengücü: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Eduart Rroca ve Okwuchukwu Ezeh'in ikinci yarıda attığı gollerle galibiyete ulaşan Keçiörengücü, puanını 41'e yükseltti. Pendikspor ise haftayı 37 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Keçiörengücü oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 48'de Eduart Rroca ve 74. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 41'e yükseltirken, Pendikspor ise 37 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Başkent ekibi, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.