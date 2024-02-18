Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Pendikspor: 0 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU - Trabzonspor Haberleri

        Pendikspor: 0 - Trabzonspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-Mavililerde gol 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 18.02.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor deplasmanda kazandı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.

        Bordo-Mavililerde gol 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan'dan geldi.

        Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 43' yükseltti. Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        26. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Hakem Halil Umut Meler, ceza sahası içi solunda Halil Akbunar ile Meunier arasındaki ikili mücadelede Belçikalı oyuncunun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. VAR odasının uyarısı üzerinde pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Meler, penaltı kararından vazgeçti.

        30. dakikada Berat Özdemir'in pasıyla topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

        36. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Meunier, yerden pasını Bardhi'ye verdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

        Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Cinsel saldırı ve darp suçlamasıyla tutuklandı, rapordaki detayla tahliye oldu
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Kazadan yasak aşk çıktı! Kanlı sopa 1,5 yıl sonra ele verdi
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi