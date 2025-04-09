Pendikspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Mesut Özdemir ve Emeka Friday Eze'nin golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 45'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 38 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Pendikspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Pendikspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 18'de Mesut Özdemir ve 35. dakikada Emeka Friday Eze attı. Konuk ekibin tek golünü ise 13. dakikada Owusu Kwabena kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 45'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde Boluspor'u ağırlayacak.