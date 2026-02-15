Canlı
        Pendikspor: 2 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Pendikspor: 2 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor, evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Jonson Clarke-Harris ve Djordje Denic'in golleriyle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor, puanını 42'ye yükseltti. Sarıyer ise haftayı 30 puanla tamamladı.

        Giriş: 15.02.2026 - 20:56 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:56
        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4'te Jonson Clarke-Harris ve 19. dakikada Djordje Denic attı.

        Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra kazanan Pendikspor, puanını 42'ye yükseltti. Sarıyer ise 30 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer, Amed SK'yı ağırlayacak.

