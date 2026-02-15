Pendikspor: 2 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor, evinde Sarıyer'i 2-0 mağlup etti. Jonson Clarke-Harris ve Djordje Denic'in golleriyle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor, puanını 42'ye yükseltti. Sarıyer ise haftayı 30 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4'te Jonson Clarke-Harris ve 19. dakikada Djordje Denic attı.
Bu sonuçla birlikte 6 maç sonra kazanan Pendikspor, puanını 42'ye yükseltti. Sarıyer ise 30 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Sakaryaspor'a konuk olacak. Sarıyer, Amed SK'yı ağırlayacak.