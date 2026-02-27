Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Penguin Yayınevi'nin kurucusu Godoff hayatını kaybetti

        Penguin Yayınevi'nin kurucusu Godoff hayatını kaybetti

        ABD'de 30 yılı aşkın süredir yayıncılık dünyasının önde gelen isimlerinden olan dünyaca ünlü Penguin Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff hayatını kaybetti

        Habertürk / AA
        Giriş: 27.02.2026 - 10:02
        Penguin'in kurucusu hayatını kaybetti

        Dünyaca ünlü Penguin Yayınevi'nin kurucusu ve editörü Ann Godoff, 76 yaşında kanser sebebiyle yaşamını yitirdi.

        Penguin Yayınevinden yapılan açıklamada, Godoff'un New York eyaletine bağlı Albany kentinde kanser nedeniyle hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

        Godoff'un 2003'te kurduğu Penguin Yayınevi, ABD'de bugüne kadar en çok satan kitapları basmasıyla biliniyor.

        Kariyerine görece geç başlayan Godoff, 1980'lerin başında Simon & Schuster'ta editör Alice Mayhew'in asistanı olarak yayıncılığa adım attı. Atlantic Monthly Press'te genel yayın yönetmenliğinin ardından 1991'de Random House'a katıldı.

        1990'larda burada yükselen bir editör olarak Midnight in the Garden of Good and Evil ve The Alienist gibi çıkış yapan eserleri yayımladı; Selman Rüşdi, E.L. Doctorow ve Arundhati Roy ile çalıştı. Tarihçi Ron Chernow'un Pulitzer kazanan George Washington biyografisi ve daha sonra ödüllü bir müzikale uyarlanan Hamilton biyografisi de Godoff'un editörlüğünde yayımlandı. Yazar Michael Pollan ile uzun yıllar iş birliği yaptı.

        2003'te Random House'tan ayrılmasının ardından aynı yıl kurulan Penguin Press'in başına geçti; birçok yazar onunla birlikte buraya transfer oldu. 2013'te Penguin ile Random House'un birleşmesiyle oluşan Penguin Random House bünyesinde görevini sürdürdü.

        1949 doğumlu Godoff, Bennington College mezunuydu. Titiz ve disiplinli editörlüğüyle tanınan Godoff, sektördeki etkisi ve yüksek bütçeli anlaşmalarıyla da dikkat çekti.

