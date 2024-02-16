Peninsula Corporate Finance yatırım bankası kuracak

Türk danışmanlık şirketleri Peninsula Investments ve Denon Partners birleşerek, en fazla 1-2 yıl içinde bir yatırım bankası kurma hedefiyle, Peninsula Corporate Finance (PCF) isimli bir kurumsal finansman ve stratejik yönetim danışmanlık şirketi kurdu.

Daha önce Qatari Diar’ın Türkiye direktörlüğünü yürüten Ahmet Ergin, eski Sabancı Holding yöneticisi Kadri Özgüneş, eski Daruma Kurucu Ortağı Bertan Yördem ile eski HSBC Genel Müdür Yardımcısı ve DNG Kurucusu Fatih Keresteci ortaklığında kurulan şirket, yapılandırılmış finansman, sermaye malları ve işletme sermayesi finansmanı, proje finansmanı, birleşme ve satın almalar, araştırma, risk yönetimi, hazine yönetimi ve uygulama dahil olmak üzere borç ve sermaye finansmanı danışmanlık hizmetleri sunacak.

SATIN ALMA VE BİRLEŞMELER ARTACAK

Pazartesi günü PCF’in İstanbul ofisinde Bloomberg’in sorularını yanıtlayan Ergin, Özgüneş ve Keresteci hedeflerinin yatırım bankasını kendi kaynakları ile kurmak olduğunu ancak bir yandan da yerli ve yabancı kurumlar ile görüşmeler yürüttüklerini belirttiler.

Hali hazırda yatırım bankacılığı hizmetlerinin bir bölümünü yasal sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Keresteci, “Türkiye’nin 4 yıllık seçimsiz sürece girmesiyle bankalar üzerindeki borç yapılandırma baskısının azalmasını, bankaların inisiyatif kullanmaya başlamasıyla bu yıl satın alma ve birleşme işlerimizin artmasını bekliyoruz” dedi.

Halka arzların önümüzdeki dönemde nicelik olarak azalacağını öngören Keresteci, bu alanda hacim ve nitelik olarak ise artış beklendiğini belirtti.