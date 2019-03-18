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ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon),Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.
Görüşme öncesinde basına açıklamada bulunan Shanahan, Fransız mevkidaşıyla başta Suriye olmak üzere iki ülke arasındaki birçok konuyu ele alacaklarını belirtti.
Wall Street Journal gazetesinin "ABD'nin Suriye'de bin asker bırakma planına ilişkin" haberiyle ilgili bir soruya Shanahan, "Türklerle yakından çalışıyoruz. Onlar stratejik bir ortak. Daha da önemlisi Suriye'de kuvvetlerimizi azaltma planımız işliyor. Genelkurmay Başkanı (Joseph) Dunford'ın açıklamasını gördünüz. Gerçek detaylar konusunda DEAŞ ile mücadele koalisyonu ortaklarımız ile yakın iş birliği içindeyiz." cevabını verdi.
"ABD, Fransa'ya Suriye'de bırakılacak Amerikan kuvvetlerinin yeterli sayıda olacağı ve yeterince uzun süre orada kalacakları konusunda güvence veriyor mu?" sorusuna ise Shanahan, Fransız mevkidaşı ile görüşmesinde bu konuları ele alacaklarını dile getirdi.
Fransız Bakan Parly ise Fransa'nın neden henüz Suriye'de asker bırakma kararı almadığına ilişkin sorusuna yanıt vermekten kaçınırken bugünkü toplantıda bu konuda cevap bekleyen pek çok soruya eğileceklerini belirtti.
Görüşmeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Parly'nin, ABD'nin Avrupa ülkelerine Suriye'ye asker gönderme teklifini değerlendirmek üzere Washington'a geldiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, aralıkta Suriye'den tamamen çekileceklerini duyurmuştu.
ABD yönetimi Trump'ın bu kararından bir süre sonra ABD'nin ülkede küçük bir gözlem gücü bırakacağını açıklamıştı.
Önce Suriye'de kalacak ABD askerlerinin sayısının 200 civarında olacağı iddia edilmişti daha sonra bu rakam ABD yetililerince birkaç yüz olarak açıklanmıştı.
Önceki gün Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin Suriye'de bin asker bırakmaya hazırlandığını duyurmuştu.
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ise haberi yalanlamış ve Türkiye'nin güvenlik kaygıları konusunda Türk Genelkurmayı ile detaylı bir plan üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.
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