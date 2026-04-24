        Haberler Spor Futbol Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!

        Pep Guardiola'dan Dünya Kupası tepkisi!

        Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, 2026 Dünya Kupası'nı statlardan izleyecek taraftarlar için bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:56 Güncelleme:
        İngiltere'nin Manchester City takımının teknik direktörü Pep Guardiola; ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nı statlardan izleyecek taraftarlar için bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olmasını eleştirdi.

        İspanyol teknik adam, basın toplantısında Dünya Kupası bilet ve seyahat fiyatlarının yüksek olması hakkında, "Yıllar önceki Dünya Kupası turnuvalarını hatırlıyorum. Turnuva, o zamanlar futbolun festivali gibiydi.

        Oraya giden ülkeler için, dünyanın dört bir yanından, diğer kıtalardan, kendi milli takımlarını görmek için seyahat eden taraftarlar vardı ve uygun fiyatlıydı. Şimdi, modern zamanlar, değil mi? Çok pahalı. Nedenini bilmiyorum, umarım bunu düşünüp bir çözüm bulabilirler." diye konuştu.

        Futbolun seyir zevki için taraftarın kilit rolüne vurgu yapan Guardiola, "Futbol taraftarlar içindir. Elbette sponsorları, tüm bu tür şeyleri düşünmek zorundasınız, çünkü aksi takdirde sürdürülebilir olmaz. Herkes bunu biliyor. Ama taraftarlar kilit noktadır. Futbol, taraftarsız düşünülemez." uyarısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet milletle güçlenir

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Unutmamalıyız ki egemenlik milletindir. Temsil millet adınadır. Siyaset millet içindir. Cumhuriyet milletle güçlenir. Meclis milletle anlam kazanır" dedi. Kurtulmuş, Meclis'teki Atatürk Anıtı'n...
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
