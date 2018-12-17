Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İHA’ya açıklamalarda bulundu.

İspanyol medyasında Pepe’nin tesis çalışanlarının maaşlarını ödediği şeklinde haberler çıkmasıyla ilgili olarak konuşan Kavalcı, “Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Pepe eğer çalışanlara bir şeyler verdiyse, bu gönlünden koptuğu içindir. Bunu bütün futbolcular yapıyor. Prim aldıklarında da bunları yapıyor. Pepe’nin özellikle bir maaş dağıtması gibi bir durum söz konusu bile olamaz” dedi. Pepe’nin takımdan ne zaman ayrılacağıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kavalcı, “Bizim avukatlarımızla, futbolcumuzun avukatları görüşme halinde. Belki şu anda anlaşmaya varmış da olabilirler. Anlaşma tamamlandığı zaman fesih tamamlanacak” açıklamasını yaptı.

BABEL VE ADRİANO SÖZLERİ...



Takımdaki gelecekleri merak konusu olan ve sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ryan Babel ve Adriano’yla ilgili olarak kulübün bu 2 futbolcuya da teklifte bulunduğunu söyleyen Ahmet Kavalcı, “Her 2 futbolcunun da sözleşmesinin uzatılması için gerekli teklifler yapıldı. Şu anda Babel ve Adriano’dan, yeni sözleşme teklifimizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Bu konuyla ilgili sezon sonuna kadar gerekenler yapılmış olur” dedi. Kadro dışı kalan ve devre arasında takımdan gönderileceği konuşulan Tolgay Arslan’la ilgili olarak da açıklama yapan Kavalcı, “Tolgay Arslan bizim futbolcumuz. Şu anda bir yere gitmesi söz konusu değil. Mukavelesi var. Kendisine gelen bir teklif yok. Eğer teklif gelirse de bunu yönetim kurulu değerlendirir, öyle karar verilir” diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK...



Trabzonspor maçında özellikle ikinci yarıda takımın çok etkili bir futbol ortaya koyduğunu söyleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, “Basit 2 hatadan 2 gol yedik. Ancak taraftar muhteşemdi ve takımı ateşledi. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Taraftarımızın desteğiyle goller attık. Bir golümüz VAR kararı sonrasında iptal edildi. Bundan kararın ardından biraz bocaladık, o ana kadar olan hızımız kesildi. Ancak sonrasında tekrar iyi oynadık ve eşitliği yakaladık” dedi. Son olarak devre arasında takıma takviyelerin yapılacağını söyleyen Kavalcı, “Hocamızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz ve gerekli mevkiler için isabetli transferler yapılacak. Kimse merak etmesin. Eksik mevkilerimizi tamamlayacağız ve Beşiktaş, şampiyonluğun 1 numaralı adayı olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

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