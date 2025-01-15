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        Haberler Kültür-Sanat Pera Müzesi’nde yılın ilk Türk müziği konseri: Yesârî Âsım Arsoy

        Pera Müzesi’nde yılın ilk Türk müziği konseri: Yesârî Âsım Arsoy

        Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, 2025'in ilk konseriyle devam ediyor. Klasik Türk mûsikisinin önde gelen bestekârlarından Yesârî Âsım Arsoy'ın eserlerinin seslendirileceği konserde sahnede misafir solistler Mustafa Doğan Dikmen ve Ayşe Ebru Şahinbaş yer alacak

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        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:09
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        Pera'da yılın ilk Türk müziği konseri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri serisinin yeni yıldaki ilk etkinliğinde Cumhuriyet dönemi Klasik Türk mûsikisinin önde gelen bestekârlarından “Yesârî Âsım Arsoy” konseriyle devam ediyor.

        Sunuculuğunu Türk müziği üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel’in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın misafir solisti Mustafa Doğan Dikmen ve misafir genç solisti Ayşe Ebru Şahinbaş olacak.

        Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

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        “Yesârî Âsım Arsoy” konseri, 26 Ocak Pazar 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.

        Saz sanatçıları:

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Taner Sayacıoğlu - Kanun

        Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Volkan Ertem – Viyolonsel

        300 TL olan biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan satın alınabiliyor. Pera Müzesi Dostları'na %20 indirim uygulanıyor. Yerler sınırlı ve numaralı...

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        #Yesârî Âsım Arsoy
        #Pera Müzesi
        #Türk Müziği
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