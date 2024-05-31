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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende Günleri 2024'te gündem dijitalleşme oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Perakende Günleri 2024'te gündem dijitalleşme oldu

        Perakende Günleri, bu yıl 29-30 Mayıs tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Perakende Güneşi Ödülleri de sahiplerini buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:01
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        Perakende Günleri 2024'te gündem dijitalleşme oldu
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        23. kez düzenlenen Perakende Günleri, perakendeciler, AVM’ler, tedarikçiler ile teknoloji, e-ticaret ve lojistik firmalarını 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getirdi.

        Perakende Günleri 2024'te Türkiye ve dünyadan sektör lideri konuşmacıların katıldığı konferans ve oturumlar, fuar alanı ve görüşmelerin gerçekleştiği bölüm ile sektörün ve dijital ticaretin geleceği gündem oldu.

        Perakende Güneşi Ödülleri, Sektörün Başarılı Liderleri Ödülleri ve E-Ticaret Başarı Ödülleri olmak üzere iki kategoride verildi.

        Perakende Günleri’nde yer alan fuarda ise 150’yi aşkın firma sektördeki yenilikleri sergiledi.

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