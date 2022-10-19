GALATASARAY MURAT ILGAZ VE SERKAN TOKAT'I İSTEMİYOR

Galatasaray yönetimini rahatsız eden bir konu daha var. Sarı kırmızılıların oynadığı 9 maçın 6'sında Serkan Tokat VAR'da görev aldı. Tokat geride kalan haftalarda Fenerbahçe'nin maçına hiç verilmedi.