79 bin kişilik düşüş 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

Pandemi nedeniyle iç ve dış turizmin büyük oranda düşüş yaşaması Perge Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısını da etkiledi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Perge Antik Kenti'ni 2020'de sadece 37.957 kişi ziyaret etti. Tarihi M.Ö 3 bin yıllarına dayanan 5 bin yıllık Perge Antik Kenti'nin 2019'da ziyaretçi sayısı 117.897 olarak gerçekleşmişti.