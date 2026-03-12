Canlı
        Haberler Objektife Takılanlar Perran Kutman 46 yıl sonra 'Gırgıriye' ile tiyatro sahnesinde

        Perran Kutman 46 yıl sonra tiyatro sahnesinde

        Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 'Gırgıriye' aynı isimle tiyatro sahnesine uyarlandı. 46 yıl sonra tiyatro sahnesine çıkacak olan Perran Kutman, "Müjdat (Gezen) 'Zor durumdayım gelmen lazım' dedi, ben de onu kırmadım" dedi

        Giriş: 12.03.2026 - 09:01
        46 yıl sonra yeniden

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Türk sinemasında iz bırakan 'Gırgıriye' 46 yıl sonra aynı isimle müzikal olarak tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müjdat Gezen'in kaleme aldığı ve aynı zamanda yönettiği 'Gırgıriye' müzikali için geri sayım başladı. Ekip, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Müjdat Gezen, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu fotoğraf mutluluk verici. Bu fotoğrafı da çekmek sizlere nasip oldu, bizlere de onur oldu. Bu filmi 18 milyon kişi izlemişti. Bu tiyatroya 18 milyon kişi gelmesin ama çok olur. Ya da gelsin ya..." diyerek, espri yaptı. Gezen, "Bizi yalnız bırakmayan seyircimize, en ufak rolden en büyük role kadar emek veren oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Müjdat Gezen
        Müjdat Gezen

        Kadroda yer alan Perran Kutman, "Ben erken geldim, baktım kimse yok. Sadece sahnede birisi vardı. Müjdat geldi ve duygulandım. Tiyatro sahnesine 46 yıl sonra çıkıyorum. Bu sektörde 55 yılıma teşekkür ederim" diyerek, duygu dolu anlar yaşadı.

        Perran Kutman
        Perran Kutman

        "46 YIL SONRA İLK KEZ BİR ŞEY İSTEDİ"

        Kutman, "Müjdat bana telefon açtı, 'Peruş' dedi. 46 yıl sonra ilk kez bir şey istedi. 'Zor durumdayım gelmen lazım' dedi, ben de onu kırmadım. Asla kırmam. Dün geldim. ilk kez provayı izledim" ifadelerini kullandı.

        "YURT DIŞINA TAŞINMADIM"

        Yurt dışına taşındığı yönündeki iddialara da açıklık getiren Perran Kutman, "ABD'de kısa kalıyorum, tatil yapıyorum. O yüzden gittim. Bir kaç ay kaldım ve döndüm. Aslında nisanda dönecektim ama Müjdat beni tiyatro için arayınca erken döndüm. Oraları da gezdim geldim. Ara ara tatillere yine giderim. Biz ailecek buradayız, İstanbul'da yaşıyoruz. Bir yere gittiğim yok" dedi.

        "ONLAR BANA HEP 'ANNE' DERDİ"

        Öte yandan Perran Kutman, 2003-2006 yılları arasında ekrana gelen 'Hayat Bilgisi' dizisinde; Gökçe Bahadır, Kerem Kupacı ve Ümit Erdim gibi birçok ünlü ismin yer aldığı dizide 'Afet Güçverir' karakterine hayat vermişti. Kutman, "Onlar bana 'Anne' der. Sette kapıyı vurup hepsi içeriye girerdi. 'Anne bize yemeye bir şey getirmedin mi?' derlerdi. Sete gitmeden önce bir yere uğrardım sonra onlara sofra hazırlardım. Beraber kahvaltı yapardık. Bana hep 'Anne' dediler" ifadelerini kullandı.

        "BU İSİMLER İLE ÇALIŞMAK GURURLANDIRIYOR"

        Gülben Ergen ise "Ben ilk kez sahnede olacağım. 'Dadı'dan sonra neden oyunculuk yapmadığımı da bu şekilde göstermiş olacağım. Kaliteli bir iş olduğu için ve benim meslek hayatımda önemli bir iş olduğu için direk 'Tamam' dedim. Bu isimlerle çalışmak beni gururlandırıyor" dedi.

        Gülben Ergen
        Gülben Ergen

        "BURADA ÇEKTİRDİM FOTOĞRAFI ÇOCUĞUMUN ODASINA KOYACAĞIM"

        Geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu olan eşi Begüm Öner ile Karya adını verdikleri kızlarına kavuşan Ceyhun Fersoy da "Ben 15 günlük kızımın odasına buradaki fotoğrafı koyacağım. Ben hep hayal kurdum. Bu günleri her zaman bekledim. Bu hayalim gerçek oldu. Müjdat Hocam ile baba -oğul olacağız. Aradığında 'Merhaba ben Müjdat Hocan' deyince tansiyonum düştü. Heyecanlandım, dilim damağım kurudu" diye konuştu.

        Ceyhun Fersoy
        Ceyhun Fersoy

        "BU OYUN ONUN ŞANSI İLE GELDİ"

        İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Fersoy, kızı hakkında da kez konuştu. Oyuncu, "Allah isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

        Doğum sonrası süreçten de bahseden Ceyhun Fersoy, "Ben bunu tarif edemiyorum size. Prova bitiyor, koşarak evime gidiyorum ve onu görmek istiyorum. Bu oyun da onun şansıyla geldi. Arka arkaya işler de geldi, bereketiyle geliyor derler ya..." diye konuştu.

