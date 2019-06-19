Peru kazandı, Brezilya takıldı!

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede, Bolivya 28. dakikada Marcelo Martins Moreno'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Paolo Guerrero ile maça eşitliği getiren Peru, 55. dakikada Jefferson Farfan ve 90+6'da da Edison Flores'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da yapılan maçta ise Venezuela ile Brezilya karşılaştı. Brezilya mücadelede 2 gol atsa da Video Yardımcı Hakem (VAR) ile goller iptal edildi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

B Grubu'nun ikinci maçlarında yarın TSİ 00.30'da Kolombiya ile Katar, 03.30'da Arjantin ile Paraguay karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.