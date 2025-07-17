Peru telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Peru'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Güney Amerika kıtasında yer alan Peru, sahip olduğu çeşitli kodlar ile global anlamda tanınır. Her ülkede olduğu gibi Peru’nun da kendine özgü kodları mevcuttur. Söz konusu kodlar belirlenirken coğrafi koşullar göz önünde bulundurulur. Güney Amerika kıtasında bulunan Peru da diğer ülkeler gibi plaka tanımına, alan adı uzantısına ve çeşitli para birimlerine sahiptir. Peki Peru hangi alan adı uzantısı kullanır? Detayları yazının devamında inceleyin…

PERU TELEFON KODU

Peru telefon kodu internet kullanıcılarının en çok merak ettiği konuların başında gelir. Uluslararası görüşmeleri kolaylaştıran bu kod, doğrudan Peru’daki kişiye yönlendirir ve kesintisiz şekilde konuşmanızı sağlar. İlgili kod, +51’dir. Eğer Peru sınırlarında bulunuyorsanız ve aynı sınırdaki birini arayacaksanız bu kodu girmenize gerek yoktur. Ancak Peru dışındaki bir ülkedeyseniz bu telefon kodunu kullanmanız gerekir. Sonuç olarak +51 kodu, Peru içindeki kişilere uluslararası aramalarda doğru yönlendirme için büyük önem taşır.

PERU PARA BİRİMİ Peru para pirimi de merak edilenler arasındadır. Bu birim, Peru Solü olarak geçer. Para biriminin uluslararası kodu ise “PEN” olarak bilinir. PEN para biriminin yanı sıra ülkenin sembolik değerlerinden birine işaret eden bir kavram vardır: Sol. Bu kelime, İspanyol dilinde “güneş” anlamına gelir. Bu kavram, madeni para ve banknotlarda geçerek ülkenin sembolik değerlerinden biri olma değeri taşır. Peru ülkesindeki küçük para birimi ise Centimo’dur. İşte diğer bilgiler; Madeni Paralar: 5, 10, 20, 50 Centimo; 1, 2, 5 Sol

Kâğıt Paralar: 10, 20, 50, 100, 200 Sol PERU PLAKA KODU Peru plaka kodu bilgisini de merak ediyor olabilirsiniz. Bu ülkeye ait plaka kodu, PE’dir. PE kodu gördüğünüz bir aracın Peru ülkesine kayıtlı olduğu bilgisini alabilirsiniz. Bu koda sahip plakalar, Peru ülkesine kayıtlı olan araçları ifade eder. Bu sistem, Peru dışındaki her ülkede geçerlidir. Yani bir ülkeye ait araçlarda belirlenmiş plaka kodunun olması, ülke içindeki çeşitli işlemlerin sorunsuz olmasını sağlar. Uluslararası tanımlamalar, trafik düzenlemeleri ve gümrük işlemleri buna dâhildir.