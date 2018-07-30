Konami Digital Entertainment B.V. yakında sizlerle olacak olan PES 2019'da Türkiye Süper Lig’ini ilk kez yer alacağını duyurdu. Süper Lig, Pro Evolution Soccer serisinin en son üyesi olan PES 2019'a eklenecek sekizinci en büyük lig oldu. Yeni anlaşmaya göre Konami, 18 takımın tamamıyla mücadele etmenize ve Süper Lig ile ilgili tüm ikonografiyi kullanmanıza olanak tanıyacak.
Tüm kulüpler, lansman sonrası data pack sürümleri sayesinde gerçek donanımlarıyla temsil edilecek ve tüm istatistiklerin ve takımların haftalık olarak güncellenmesini sağlayacak. Konami, Türkiye'nin en iyi ve en yetenekli oyuncularından, Türk orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu yerel temsilci olarak belirledi. Türk vatandaşı olan ve İtalya'da kariyerini sürdüren Çalhanoğlu, 192 maçta 51 gol attı. 33 kez Türk milli takımında forma giyen ve 8 gol atan Çalhanoğlu, ülkenin en büyük değerlerinden biri olarak görülüyor. Orta saha oyuncusu yerel tanıtımlar için kullanılacak ve özel olarak oluşturulmuş Türkçe oyun kutuları üzerinde PES 2019 küresel kapak yıldızı Phillipe Coutinho ile birlikte görünecek.
Hakan Çalhanoğlu, “PES serisi yetenek ve kontrolüyle tanınıyor, bu yüzden modern oyunun böyle güzel bir simülasyonunu yapmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. “Türk futbolu heyecan verici ve yetenekli, bu yüzden Konami'nin yetenekli takımlarını evdeki herkes için hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
PES 2019, 30 Ağustos’ta PlayStation®4, Xbox One™ ve PC’de iki versiyon olarak çıkacak. Dünya çapındaki yeni temsilci Phillippe Coutinho standart baskının ön kapağında ve David Beckham da hayranlarına myClub bonuslarının kilidini açma fırsatı veren özel bir baskıda yer alacak. Ayrıca lansmanda mevcut olan, MyClub için daha fazla içerik içerecek, sadece dijital bir Legend sürümü olacak!
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