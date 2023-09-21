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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İzmir'de "pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!

        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!

        İzmir'in Tire ilçesinde 92 yaşındaki İ.Ö., tartışma yaşadığı 78 yaşındaki eşi Sehliye Ö.'yü av tüfeğiyle öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken yaşlı kadının yakınları sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:21
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        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
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        İzmir'de yaşanan ve akıllara durgunluk veren olay, Tire ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Yenioba Mahallesi'ndeki evin bahçesinde İ.Ö. (92) ile Sehliye Ö. (78) arasında tartışma çıktı.

        AV TÜFEĞİNİ ALIP EŞİNE ATEŞ ETTİ

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından evden av tüfeğini alan İ.Ö, karısı Sehliye Ö'ye ateş etti.

        YAŞLI KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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