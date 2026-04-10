Pestisit dosyasını açıyoruz: Sirkeli su yeterli olmayabilir! Pestisit hangi besinlerde daha çok bulunuyor, temizliği nasıl yapılmalı?

SİRKELİ SU MU, KARBONATLI SU MU?

Toplumda en çok bilinen ve uygulanan yöntemlerden biri sirkeli suda bekletmektir; bu yöntem bakterileri öldürmede oldukça başarılıdır. Ancak bilimsel araştırmalar, pestisit kalıntılarını parçalayıp çözmede karbonatlı suyun çok daha güçlü bir etki yarattığını gösteriyor. Bir litre suya eklenecek bir tatlı kaşığı karbonat ile hazırlanan suda meyve ve sebzeleri 10-15 dakika bekletmek büyük bir fark yaratacaktır.