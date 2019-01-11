Türkiye lastik sektörünün yerli oyuncularından Petlas, 2018 yılında 202 milyon dolar düzeyinde ihracat rakamına imza attı. Bu dönemde ihracatını yüzde 17.8 oranında artıran şirket, 2018'i 109 ülkeye ihracat yaparak kapattı.

Şirketin gelecek hedeflerini açıklayan Petlas Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, "2019 yılında ihracatımızı 265 milyon dolar seviyesine taşımayı, ülkemize çeyrek milyar doların üzerinde ihracat geliri sağlamayı hedefliyoruz. Bu yıl bir başka hedefimiz de, Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmek" dedi.

13 YILDA 650 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Kuzey Amerika’dan Okyanusya ülkelerine, Afrika ve Orta Doğu’dan Kuzey İskandinavya’ya yayılan geniş bir coğrafyada 109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Oğuz Ay, "2005 yılında AKO Grup (Abdulkadir Özcan A.Ş.) tarafından satın alınan Petlas’ta, satın alma döneminden bugüne dek 650 milyon dolara yaklaşan yatırım gerçekleşti" diye konuştu.

Petlas’ın önde gelen ihracat pazarlarının ABD, Almanya, Avustralya, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Irak, İspanya, İsveç, İtalya, Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olduğu bildirildi.

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