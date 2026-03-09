Yerli lastik üreticisi Petlas bu yıl 50'nci yaşını kutluyor. Kuruluşunun 50'nci yılına özel olarak yeni bir projeyi devreye alan şirket, bu kapsamda elektrikli araçlara özel bir lastik geliştirdi.

Önceki günlerde İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, hem gelecek hedeflerine hem de güncel gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Petlas'ın otomobil markalarına hali hazırda orijinal ekipman lastikleri vermediğini hatırlatan Yalnız, bu alana Togg ile girmek istediklerini vurguladı.

Yalnız, "10 aydır Togg projesinde çalışıyoruz. Projenin son aşamasına geldik. Bütün istenilen verilere ulaştık. Biz teknik anlamda bitirdik, şimdi ticari görüşmeler yapılıyor. Onlar da biterse bizim yerli milli aracımız Togg’da yerli milli Petlas lastiğimiz inşallah en kısa sürede olacak. Togg'un haricinde daha fazla OEM'den de bahsedeceğiz. Böyle bir vizyonumuz var" dedi.

REKLAM

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL LASTİK

Şirketin 50'inci yılına özel olarak 'Prime Comfort' isimli yeni bir binek araç lastik serisi hazırladığını da aktaran Yalnız, "Bu lastiğimizin en büyük değerlerinden bir tanesi elektrikli araçlara uygun olması. Islak fren mesafesinde A, sürtünme direncinde B ve 68 desibellik gürültü seviyesiyle A, yani bu lastik elektrikli araçlar için uygun olan bir lastik. Yurtdışından geçmişte bu işte tecrübe edinmiş arkadaşlarımızla beraber bu ürünü yarattık. 17 jant ve altına hizmet edecek. A,B,C sınıfı otomobil segmentinde ve aynı zamanda crossover segmentinde hizmet verecek" bilgilerini paylaştı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPANMASI SEKTÖRÜ ETKİLER"

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, lastik sektöründeki gelişmelere ile ilgili de bilgiler paylaştı.

2025 yılının beklentiler dahilinde geçmediğini kaydeden Yalnız, "Enerji fiyatlarındaki artışlar, Avrupa’daki piyasanın daralması derken geçen hafta da yakınımızda yine bir savaş başladı. 2025’te Ukrayna’yı konuşuyorduk ve bunun sonucunda da diğer çok uluslu lastik üreticileri, maalesef zarar açıklamak zorunda kaldılar. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması tüm sektörü olumsuz etkileyecek. Bunun etkisi ne kadar olacak göreceğiz" dedi.

HEDEF DAHA FAZLA İHRACAT

2025’i yaklaşık 33 milyar 844 milyon TL ciro ile kapattıklarını da anlatan Yalnız, "Beklentimizin altındaydı ama 2025’te iç piyasada ciro anlamında yüzde 25 büyüdük. İhracatta yüzde 12 büyüdük ve 286 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bu sene 350 milyon dolar ihracat" diye konuştu.

Yalnız, Petlas'ın 2025’e kadar 890 milyon dolar yatırım yaptığını da belirterek, 2026’da 60 milyon dolarlık bir yatırım daha yapacaklarının bilgisini verdi. Bu 60 milyon dolarlık yatırım otomasyon, ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacak.

İKİNCİ FABRİKA YATIRIMI ERTELENDİ

Fakat, şirketin daha önce açıklanan yeni fabrika yatırımının ertelendiğini ise yine Hakan Yalnız'ın açıklamalarından öğreniyoruz.

Yalnız, bu konu ile ilgili olarak, "İkinci fabrika inşaatımızın altyapı çalışmalarının yüzde yüzünü tamamladık. Hafriyat işlerimiz bitti, bağlantılarımız bitti, kazanımızın olacağı yerin işleri bitti. Ama dondurduk maalesef. Bu da bizimle alakalı değil. Maalesef şu an tam kapasitemizi kullanamıyoruz. Tam kapasitemizi kullanamadığımız bir yerde yeni fabrikaya yatırım yapmak da çok mantıklı değil. 2027'nin ikinci yarısında bu projeye tekrar başlamak istiyoruz" dedi.