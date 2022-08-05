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Petrol 6 ayın dibinden döndü

Dün 6 ayın ardından ilk kez 94 doların altını gören Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda bu sabah 94.53 dolardan işlem gördü. OPEC+ grubunun eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması sınırlı yükselişte etkili oldu

Petrol 6 ayın dibinden döndü
Petrol 6 ayın dibinden döndü
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Dün 97,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 artışla 94,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,08 dolardan alıcı buldu.

Dün 93,72 dolara kadar gerileyen 6 ayın en düşük seviyesini gören Brent petrolün varil fiyatı, arz daralması endişeleriyle kısıtlı da olsa yükselişe geçti.

ARZ ENDİŞELERİ KUVVETLENDİ

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun çarşamba günkü toplantısında eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması da piyasanın sahip olduğu sınırlı kapasiteye işaret ederek arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Grup, petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı. Bu rakam, haziranda günlük 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise 648 bin varil olarak belirlenmişti.

Uzmanlar, arz endişelerinin, Avrupa Birliği'nin Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe gireceği kış aylarıyla daha da artacağını öngörüyor.

Talep tarafında, İngiltere Merkez Bankasının (BoE), son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini 50 baz puanlık yükselişle yüzde 1,75 seviyesine çıkarması fiyatları olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,72 ile 94,89 dolar aralığının direnç, 94,36 ile 94,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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